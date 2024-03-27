Хисам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисам

Хисам

Место рождения

д.Байряка-Тамак

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муназзага

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муназзага

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муназзага

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.