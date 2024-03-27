Хисам
Место рожденияд.Байряка-Тамак
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муназзага
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муназзага
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муназзага
Смерть
Неизвестно