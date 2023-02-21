Голошумов Прокофий (Прохор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошумов Прокофий (Прохор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Голошумов Филипп Ильич

Мать: Голошумова Неизвестно

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Голошумова Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Голошумов Никонор

Мать ребёнка: Голошумова Феодосья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голошумова Феодосья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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