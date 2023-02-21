Голошумов Прокофий (Прохор)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Голошумов Филипп Ильич
Мать: Голошумова Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Голошумова Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Голошумов Никонор
Мать ребёнка: Голошумова Феодосья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно