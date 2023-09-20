Корноухов Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1871
Дочь: (дев.Корноухова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.09.1872
Сын: Корноухов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1874
Сын: Корноухов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
15.04.1875
Сын: Корноухов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна
Смерть
1877