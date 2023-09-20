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Корноухов Григорий Яковлевич

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Корноухов Яков Прохорович

Мать: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1871

Дочь: (дев.Корноухова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.09.1872

Сын: Корноухов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.01.1874

Сын: Корноухов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.1875

Сын: Корноухов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1877

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