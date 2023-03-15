Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1872

Отец: Николай Селианов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: ((Целикова)) Фекла Акимовна

Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов

Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Целиков Яков (Иаков) Акимович

Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов

Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Целиков Иван (Иоанн) Акимович

Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Целиков Герасим Акимович

Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов

Смерть
Неизвестно

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