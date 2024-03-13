Ortmann Juan Nicolás — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиOrtmann Juan Nicolás

Ortmann Juan Nicolás

Место рождения

Argentina

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ortmann Joseph

Мать: Anna Maria

Argentina
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close