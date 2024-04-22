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Мишкин Михаил

Место рождения

Вехручей, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1929

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мишкин Яков Николаевич

Мать: Маслякова Ирина Федорова

Вехручей, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Смерть
1990
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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