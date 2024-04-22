Мишкин Михаил
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Мишкин Яков Николаевич
Мать: Маслякова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
17.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия
Смерть
1990
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия