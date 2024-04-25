Пастернак Иван Федорович
Место рождениястаница Новолеушковская
Дата рождения19.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Отец: Пастернак Федор
Мать: Пастернак Анна Ефимовна
станица Новолеушковская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Керч
Смерть
Неизвестно