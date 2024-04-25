Пастернак Иван Федорович 19.01.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пастернак Иван Федорович

Место рождения

станица Новолеушковская

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929

Отец: Пастернак Федор

Мать: Пастернак Анна Ефимовна

станица Новолеушковская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Керч
Смерть
Неизвестно

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