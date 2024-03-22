Курков Андрей Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Дочь: Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Дочь: Мариамия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Дочь: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Куркова Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Куркова Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Мать ребёнка: Куркова Ефимия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно