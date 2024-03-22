Курков Андрей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курков Андрей Леонтьевич

Место рождения

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1677 г.р.

Мать

Вычислено 1682 г.р.

Жена

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714

Отец: Курков Леонтий Иванович

Мать: Куркова Настасья Васильевна

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Мавра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Дочь: Федосья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Дочь: Мариамия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Курков Сидор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Куркова Ефимия Григорьевна

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Куркова Ефимия Григорьевна

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Курков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Куркова Ефимия Григорьевна

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркова Ефимия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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