Худяева (Филиппова) Агреппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяева (Филиппова) Агреппина Ивановна

Худяева (Филиппова) Агреппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1909

Муж: Савушкин Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.06.1915

Сын: Савушкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Савушкин Дмитрий Тимофеевич

Бракосочетание
24.10.1918

Муж: Худяев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.1928

Дочь: Данч (Худяева) Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Худяев Фёдор Николаевич

Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.