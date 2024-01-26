Худяева (Филиппова) Агреппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1909
Рождение ребёнка
10.06.1915
Сын: Савушкин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Савушкин Дмитрий Тимофеевич
Бракосочетание
24.10.1918
Рождение ребёнка
09.03.1928
Дочь: Данч (Худяева) Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Худяев Фёдор Николаевич
Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1977