Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти21.06.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тит Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дмитриев
Рождение ребёнка
14.10.1798
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Пётр Дмитриев
Рождение ребёнка
?.11.1803
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Пётр Дмитриев
Рождение ребёнка
19.09.1806
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Пётр Дмитриев
Рождение ребёнка
26.06.1809
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Дмитриев
Рождение ребёнка
08.09.1810
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Дмитриев
Смерть
21.06.1813