Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

21.06.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Тит Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дмитриев

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1798

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Пётр Дмитриев

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1803

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Пётр Дмитриев

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1806

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Пётр Дмитриев

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1809

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Дмитриев

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1810

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Дмитриев

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Дмитриев

Смерть
21.06.1813
Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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