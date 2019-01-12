Данилова Полина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Полина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2019

Отец: не указан

Мать: Данилова Евгения Александровна

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