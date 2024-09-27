Полунин Иван Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полунин Юрий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Полунин Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно