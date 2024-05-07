Кирилина Кристина Григорьевна 26.09.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирилина Кристина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1985

Отец: Иванов Григорий

Мать: Наковкина Марина

Рождение ребёнка
29.03.2006

Дочь: Кирилина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Кирилин Владимир Вячеславович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.2009

Сын: Кирилин Никита Владимирович

Отец ребёнка: Кирилин Владимир Вячеславович

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