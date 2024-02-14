Тимербулатов Исхак Мухутдинович
Место рожденияУльяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Дата рождения10.09.1915
Дата смерти17.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Тимербулатов Исхак Мухутдинович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1915 Место рождения Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка Наименование наг... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1941
Дочь: Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна
Мать ребёнка: Тимербулатова (Мингалишева) Алия Камалитдинова
Рождение ребёнка
24.07.1944
Рождение ребёнка
01.09.1946
Рождение ребёнка
10.08.1949
Рождение ребёнка
05.09.1952
Рождение ребёнка
26.07.1955
Рождение ребёнка
20.10.1958
Рождение ребёнка
14.02.1962
Смерть
17.07.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно