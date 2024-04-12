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Матвеева Инна Степановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1925

Дата смерти

04.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1951

Сын: Матвеев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1953

Дочь: Маханькова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1955

Сын: Матвеев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Владимир Максимович

Смерть
04.12.1993
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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