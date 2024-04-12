Матвеева Инна Степановна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти04.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
07.01.1951
Сын: Матвеев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович
Рождение ребёнка
20.06.1953
Дочь: Маханькова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович
Рождение ребёнка
19.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1955
Сын: Матвеев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1993