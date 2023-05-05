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Заколюкин Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: Заколюкин Василий Сергеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Дарья

Рождение ребёнка
16.02.1835

Дочь: (Заколюкина) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Заколюкина Дарья

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.09.1836

Сын: Заколюкин Герман Степанов

Мать ребёнка: Заколюкина Дарья

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1839

Сын: Заколюкин Трифон Степанов

Мать ребёнка: Заколюкина Дарья

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1840

Дочь: (Заколюкина) Наталья Степановна

Мать ребёнка: Заколюкина Дарья

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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