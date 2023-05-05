Заколюкин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1815
Отец: Заколюкин Василий Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заколюкина Дарья
Рождение ребёнка
16.02.1835
Дочь: (Заколюкина) Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Заколюкина Дарья
Рождение ребёнка
04.09.1836
Сын: Заколюкин Герман Степанов
Мать ребёнка: Заколюкина Дарья
Рождение ребёнка
25.01.1839
Сын: Заколюкин Трифон Степанов
Мать ребёнка: Заколюкина Дарья
Рождение ребёнка
17.08.1840
Дочь: (Заколюкина) Наталья Степановна
Мать ребёнка: Заколюкина Дарья