Пожиткова Ирина Герасимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пожиткова Ирина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Федор Бонифатьевич

Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Сын: Пожитков Филипп Федорович

Отец ребёнка: Пожитков Федор Бонифатьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/69
Смерть
Неизвестно

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