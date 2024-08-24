Пожиткова Ирина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Сын: Пожитков Филипп Федорович
Отец ребёнка: Пожитков Федор Бонифатьевич
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/69
Смерть
Неизвестно