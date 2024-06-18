(Кузнецова (Ступина)) Таисия Павловна
Место рожденияГолышево
Дата рождения18.05.1921
Дата смерти08.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1921
Голышево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Анисимович
пгт Чистое
Смерть
08.02.1988