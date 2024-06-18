(Кузнецова (Ступина)) Таисия Павловна 18.05.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кузнецова (Ступина)) Таисия Павловна

Место рождения

Голышево

Дата рождения

18.05.1921

Дата смерти

08.02.1988

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1921

Отец: Ступин Павел Кондратьевич

Мать: (Еремина) Александра Николаевна

Голышево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин Анисимович

Рождение ребёнка
08.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Анисимович

пгт Чистое
Смерть
08.02.1988

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