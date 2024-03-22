Головастиков Фёдор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловастиков Фёдор Матвеевич

Головастиков Фёдор Матвеевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Головастиков Матвей

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Головастиков Иван Федорович

Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Головастиков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Головастиков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Головастиков Матвей Фёдорович

Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Дарья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close