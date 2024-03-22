Головастиков Фёдор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Головастиков Матвей
Рождение ребёнка
1680
Сын: Головастиков Иван Федорович
Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1684
Сын: Головастиков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1690
Сын: Головастиков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1698
Сын: Головастиков Матвей Фёдорович
Мать ребёнка: Головастикова Дарья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно