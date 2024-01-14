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Пензев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1953

Отец: Пензев Иван Кузьмич

Мать: Пензева (Багрова) Наталья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пензева (Махонина) Елена Семëновна

Рождение ребёнка
14.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пензева (Махонина) Елена Семëновна

Цители Цкаро, Цителцкаройский район, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
30.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пензева (Махонина) Елена Семëновна

Цители Цкаро, Цителцкаройский район, Грузинская ССР
Смерть
Неизвестно

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