Пензев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пензева (Махонина) Елена Семëновна
Рождение ребёнка
30.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пензева (Махонина) Елена Семëновна
Смерть
Неизвестно