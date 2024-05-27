Киселев Асинкрит Евпловович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Асинкрит Евпловович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Киселев Евплов(Юклут)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Владимир Асинкритович

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Екатерина Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Пирогово, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Киселев Леонтий Асинкритович

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Киселева София Асинкритовна

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Киселева Александра Асинкритовна

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Киселева Ольга Асинкритовна

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Киселев Иван Асинкритович

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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