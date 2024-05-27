Киселев Асинкрит Евпловович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Киселев Евплов(Юклут)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Владимир Асинкритович
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пирогово, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Киселев Леонтий Асинкритович
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Киселева София Асинкритовна
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Киселева Александра Асинкритовна
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Киселева Ольга Асинкритовна
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Киселев Иван Асинкритович
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно