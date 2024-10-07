Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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