Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Смерть
Неизвестно