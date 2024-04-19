Береснев Соломонида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Николай
Отец ребёнка: Береснев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Береснев Сергей
Рождение ребёнка
1885
Сын: Береснев Дмитрий
Отец ребёнка: Береснев Сергей
Смерть
Неизвестно