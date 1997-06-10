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Кузнецов Константин Сергеевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

10.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1997

Отец: Кузнецов Сергей Юрьевич

Мать: Ахмедшина Екатерина Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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