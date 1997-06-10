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Кузнецов Константин Сергеевич
Кузнецов Константин Сергеевич
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
10.06.1997
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Сергей Юрьевич
1977 г.р.
Мать
Ахмедшина (Ашмарина) Екатерина Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1997
Отец:
Кузнецов Сергей Юрьевич
Мать:
Ахмедшина Екатерина Викторовна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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