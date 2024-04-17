Новожилов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Новожилов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Новожилов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Новожилова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Новожилов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Новожилова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Новожилов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Новожилова Евлампия Ивановна
Смерть
Неизвестно