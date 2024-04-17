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Новожилов Василий Андреевич

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Новожилов Андрей

Мать: не указана

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Новожилова Евлампия Ивановна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Новожилов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Новожилова Евлампия Ивановна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Новожилов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Новожилова Евлампия Ивановна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Новожилов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Новожилова Евлампия Ивановна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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