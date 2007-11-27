Анучина Вичужанина Галина Георгиевна
Место рожденияРоссия Кемеровская область г. Белово
Дата рождения07.03.1946
Дата смерти27.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1970
Сын: Анучин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Анучин Анатолий Федорович
Республика Таджикистан гор. Душанбе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куринька Анучина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Анучин Анатолий Федорович
Смерть
27.11.2007
Россия Кемеровская область Яшкинский район пгт. Яшкино