Анучина Вичужанина Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анучина Вичужанина Галина Георгиевна

Место рождения

Россия Кемеровская область г. Белово

Дата рождения

07.03.1946

Дата смерти

27.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Кемеровская область г. Белово
Рождение ребёнка
04.03.1970

Сын: Анучин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Анучин Анатолий Федорович

Республика Таджикистан гор. Душанбе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куринька Анучина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Анучин Анатолий Федорович

Смерть
27.11.2007
Россия Кемеровская область Яшкинский район пгт. Яшкино
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