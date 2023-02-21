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Плащинский Бронислав Доменикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Плащинский Доменик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Позняк Елена (Гелена) Брониславовна

Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Плащинский Владимир Брониславович

Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плащинский Вячеслав Брониславович

Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жамейко Изюта Брониславовна

Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плащинский Виктор Брониславович

Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурилина Улима Брониславовна

Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна

Смерть
1938
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