Плащинский Бронислав Доменикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Плащинский Доменик
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Позняк Елена (Гелена) Брониславовна
Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Плащинский Владимир Брониславович
Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плащинский Вячеслав Брониславович
Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жамейко Изюта Брониславовна
Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плащинский Виктор Брониславович
Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурилина Улима Брониславовна
Мать ребёнка: Плащинская Тереза Адамовна
Смерть
1938