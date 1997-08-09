Шабалин Анатолий Анатольевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.06.1939
Дата смерти09.08.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939
Отец: Шабалин Анатолий
Россия
Рождение ребёнка
25.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Моздок
Рождение ребёнка
21.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан, Шевченко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Казахстан, Шевченко
Смерть
09.08.1997
Моздок
Причина смерти: Естественная смерть