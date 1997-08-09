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Шабалин Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.06.1939

Дата смерти

09.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939

Отец: Шабалин Анатолий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
25.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Моздок
Рождение ребёнка
21.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан, Шевченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Казахстан, Шевченко
Смерть
09.08.1997
Моздок
Причина смерти: Естественная смерть
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