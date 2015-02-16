Букреева (Леднева) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева (Леднева) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1927

Дата смерти

16.02.2015

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1927

Отец: Леднев Иван Матвеевич

Мать: Леднева (Бородкина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букреев Петр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1952

Муж: Букреев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букреев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
30.04.1955

Сын: Букреев Василий Петрович

Отец ребёнка: Букреев Петр Васильевич

Смерть
16.02.2015

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