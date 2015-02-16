Букреева (Леднева) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1927
Дата смерти16.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букреев Петр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1952
Рождение ребёнка
15.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букреев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1955
Отец ребёнка: Букреев Петр Васильевич
Смерть
16.02.2015