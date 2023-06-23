Огородова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Огородов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Огородов Александр
Рождение ребёнка
30.12.1980
Дочь: Соловьева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Огородов Александр
Смерть
Неизвестно