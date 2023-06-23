Огородова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гусева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Огородов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Огородов Александр

Рождение ребёнка
30.12.1980

Дочь: Соловьева Юлия Александровна

Отец ребёнка: Огородов Александр

Смерть
Неизвестно

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