Телегина Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина Ефросинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

1900 г.р.
1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телегин Александр Степанович

Отец ребёнка: Телегин Степан Андреевич

Телегино, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Телегина4) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Телегин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Степан Андреевич

Смерть
1922

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