Телегина Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Телегин Александр Степанович
Отец ребёнка: Телегин Степан Андреевич
Телегино, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Телегина4) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Телегин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Степан Андреевич
Смерть
1922