Касимов Дмитрий Игоревич
Место рождения
Дата рождения28.08.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1981
Отец: Касимов Игорь Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
07.04.2016
Дочь: Касимова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности