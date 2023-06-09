Касимов Дмитрий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Дмитрий Игоревич

Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

28.08.1981

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1981

Отец: Касимов Игорь Федорович

Мать: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
28.07.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
07.04.2016

Дочь: Касимова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подольск, Подольск, Московская область

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