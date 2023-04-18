Гончаревская Валерия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1993
Отец: Гончаревский Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Актаева Палина Витальевна
Отец ребёнка: Актаев Виталя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Актаева Арина Витальевна
Отец ребёнка: Актаев Виталя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Актаев Виталя