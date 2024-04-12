Надежда Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Ивченко Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Ивченко Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
25.03.1916
Сын: Ивченко Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Ивченко Филипп Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно