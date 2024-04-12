Надежда Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда Авраамовна

Надежда Авраамовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Ивченко Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Ивченко Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Ивченко Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Ивченко Филипп Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Филипп Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close