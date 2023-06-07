Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

После 1822

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1800

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822
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