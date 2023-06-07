Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиПосле 1822
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: Яков
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
23.02.1800
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822