Рязанцева (Пахунова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Пахунова) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1914

Дата смерти

28.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1914

Отец: Пахунов Егор Максимович

Мать: Пахунова (Сысоева) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Александр Егорович

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич

Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Егор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич

Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич

Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.11.1936

Дочь: Рязанцева (Рязанцева) Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич

Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.10.1947

Дочь: Бодрова (Рязанцева) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич

Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
28.02.1984

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