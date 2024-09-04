Рязанцева (Пахунова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1914
Дата смерти28.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцев Александр Егорович
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанцев Егор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1936
Дочь: Рязанцева (Рязанцева) Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич
Рождение ребёнка
23.10.1947
Дочь: Бодрова (Рязанцева) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Ильич
Смерть
28.02.1984