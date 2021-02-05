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Шестипалов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1946

Дата смерти

05.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1946

Отец: Шестипалов Александр Яковлевич

Мать: Шестипалова Анна Иосиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Нина Павловна

Рождение ребёнка
22.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Нина Павловна

Рождение ребёнка
05.05.1971

Сын: Шестипалов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шестопалова Нина Павловна

Смерть
05.02.2021

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