Шестипалов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1946
Дата смерти05.02.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестопалова Нина Павловна
Рождение ребёнка
05.05.1971
Сын: Шестипалов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шестопалова Нина Павловна
Смерть
05.02.2021