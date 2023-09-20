Задорожный Терентий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Терентий Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1889

Дата смерти

21.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1889

Отец: Задорожный Давид Еремеевич

Мать: Задорожная Фекла Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная (Задорожная) Елена Терентьевна

Мать ребёнка: Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Задорожная) Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова

Рождение ребёнка
13.06.1922

Сын: Задорожный Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Задорожная Феодосия Григорьевна

Смерть
21.10.1944

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