Задорожный Терентий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1889
Дата смерти21.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная (Задорожная) Елена Терентьевна
Мать ребёнка: Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Задорожная) Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова
Рождение ребёнка
13.06.1922
Сын: Задорожный Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Задорожная Феодосия Григорьевна
Смерть
21.10.1944