Первая жена Петра Юматова
Место рожденияЗаболотье
Дата рождения1752
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юматов Петр Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Юматов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Юматов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Юматов Павел Петров
Отец ребёнка: Юматов Петр Тимофеев
Смерть
До 1816