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Первая жена Петра Юматова

Место рождения

Заболотье

Дата рождения

1752

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юматов Петр Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малышево, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Юматов Петр Тимофеев

Малышево, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Настасья Петрова

Отец ребёнка: Юматов Петр Тимофеев

Малышево, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Юматов Павел Петров

Отец ребёнка: Юматов Петр Тимофеев

Малышево, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1816
Малышево, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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