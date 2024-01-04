Доброчаева Апполинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброчаева Апполинария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доброчаев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
23.10.1908

Дочь: Чистякова (Доброчаева) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Доброчаев Фёдор Михайлович

Хлопцово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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