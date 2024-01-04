Доброчаева Апполинария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1908
Дочь: Чистякова (Доброчаева) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Доброчаев Фёдор Михайлович
Хлопцово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно