Загорулько Васильева Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорулько Васильева Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1997

Дочь: Загорулько Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1999

Дочь: Загорулько Юлия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.05.2010

Дочь: Загорулько Кристина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.10.2013

Дочь: Васильева Александра Константиновна

Отец ребёнка: Васильев Константин Владимирович

Бракосочетание
03.06.2022

Муж: Васильев Константин Владимирович

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