Загорулько Васильева Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1997
Дочь: Загорулько Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
13.12.1999
Дочь: Загорулько Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
08.05.2010
Дочь: Загорулько Кристина Владимировна
Рождение ребёнка
10.10.2013
Дочь: Васильева Александра Константиновна
Отец ребёнка: Васильев Константин Владимирович
Бракосочетание
03.06.2022