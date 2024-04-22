Дубянский Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
17.10.1949
Дочь: Дьяченко Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Дубянская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Дубянский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Дубянская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1968
Дочь: Цыганкова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Дубянская Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
2004
Балтийск, Балтийский, Калининградская область