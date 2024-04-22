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Дубянский Иван Григорьевич

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Дубянский Григорий Акимович

Мать: Дубянская Марина Пантелеймоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Дочь: Дьяченко Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Дубянская Татьяна Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Дубянский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дубянская Татьяна Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1968

Дочь: Цыганкова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Дубянская Татьяна Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Тракторист
Смерть
2004
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
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