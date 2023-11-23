Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иоаннов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иоаннов

Иоанн Яковлевич (1742 — 1810) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Якова Иоанновича. В 1767 году рукоположен во священника. Служил в том же селе. В 1... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Феодора Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иоаннов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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