Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иоаннов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иоаннов
Иоанн Яковлевич (1742 — 1810) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Якова Иоанновича. В 1767 году рукоположен во священника. Служил в том же селе. В 1... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Феодора Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иоаннов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иоаннов
Смерть
Неизвестно