Пугачёва Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёва Татьяна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.?

Дата смерти

18.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?

Отец: Черемисин Максим

Мать: Черемисина Анна

Рождение ребёнка
17.04.1954

Дочь: Чичканова Раиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1956

Сын: Пугачёв Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Петрович

Рождение ребёнка
15.03.1958

Сын: Пугачёв Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Петрович

Смерть
18.09.2017
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