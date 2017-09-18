Пугачёва Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.?
Дата смерти18.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?
Отец: Черемисин Максим
Мать: Черемисина Анна
Рождение ребёнка
17.04.1954
Дочь: Чичканова Раиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1956
Сын: Пугачёв Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1958
Сын: Пугачёв Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Петрович
Смерть
18.09.2017