Фишев Иван Дмитриевич
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рождения1667
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Фишев Дмитрий Фёдорович
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Авдотия Ивановна
Мать ребёнка: Фишева Параскева Алексеевна
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Фишева Параскева Алексеевна
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1678