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Фишев Иван Дмитриевич

Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1667

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Фишев Дмитрий Фёдорович

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотия Ивановна

Мать ребёнка: Фишева Параскева Алексеевна

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1702

Сын: Фишев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фишева Параскева Алексеевна

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фишева Параскева Алексеевна

Смерть
После 1678
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