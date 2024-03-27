Хусаинова Миннихаят
Место рожденияд.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1935
Рождение ребёнка
09.05.1938
Дочь: Мухаметьянова Муслима Миннегалиевна
Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акберова Фирдауся Миннегалиевна
Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно