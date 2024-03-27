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Хусаинова Миннихаят

Место рождения

д.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1938

Дочь: Мухаметьянова Муслима Миннегалиевна

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова Фирдауся Миннегалиевна

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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