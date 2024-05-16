Вавилина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавилин Михаил Феофанович
Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вавилина Надежда Феофановна
Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавилин Алексей Феофанович
Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Турьева (Вавилина) Вера Феофанова
Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич
Смерть
Неизвестно