Вавилина Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вавилина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилин Михаил Феофанович

Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилин Иван Феофанович

Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вавилина Надежда Феофановна

Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилин Алексей Феофанович

Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич

Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Турьева (Вавилина) Вера Феофанова

Отец ребёнка: Вавилин Феофан Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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