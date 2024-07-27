Прокопенко Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Прокопенко Григорий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1811
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Прокопенко Демьян Максимович
Мать ребёнка: Прокопенко Ксения Фоминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Прокопенко Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Прокопенко Ксения Фоминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Герасименко Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Прокопенко Ксения Фоминична
Смерть
Неизвестно