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Прокопенко Максим Григорьевич

Место рождения

Яснозорье, Черкаська область

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Прокопенко Григорий Федорович

Мать: не указана

Яснозорье, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Ксения Фоминична

Место жительства
1811
Яснозорье, Черкаська область
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Прокопенко Демьян Максимович

Мать ребёнка: Прокопенко Ксения Фоминична

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Прокопенко Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Прокопенко Ксения Фоминична

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Герасименко Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Прокопенко Ксения Фоминична

Смерть
Неизвестно

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