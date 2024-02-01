Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти18.04.1753 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Мелания Ларионовна
Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
До 1743
Был пономарем в селе Вруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Ларионовна
Смерть
18.04.1753 ст.
Чирковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область