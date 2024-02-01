Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Иванович

Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

18.04.1753 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мелания Ларионовна

Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
До 1743
Был пономарем в селе Вруда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Ларионовна

Смерть
18.04.1753 ст.
Чирковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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