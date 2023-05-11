Глазунова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1925
Дата смерти20.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1950
Дочь: Ховалкина Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Глазунов Константин
Рождение ребёнка
20.05.1955
Дочь: Кобелева Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Глазунов Константин
Рождение ребёнка
20.09.1958
Дочь: Баглай Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Глазунов Константин
Рождение ребёнка
21.11.1960
Дочь: Виноградова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Глазунов Константин
Рождение ребёнка
19.09.1962
Дочь: Глазунова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Глазунов Константин
Рождение ребёнка
08.03.1968
Дочь: Глазунова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Глазунов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазунов Александр Константинович
Отец ребёнка: Глазунов Константин
Смерть
20.12.1987