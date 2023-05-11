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Глазунова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1925

Дата смерти

20.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1950

Дочь: Ховалкина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Глазунов Константин

Рождение ребёнка
20.05.1955

Дочь: Кобелева Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Глазунов Константин

Рождение ребёнка
20.09.1958

Дочь: Баглай Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Глазунов Константин

Рождение ребёнка
21.11.1960

Дочь: Виноградова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Глазунов Константин

Рождение ребёнка
19.09.1962

Дочь: Глазунова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Глазунов Константин

Рождение ребёнка
08.03.1968

Дочь: Глазунова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Глазунов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Александр Константинович

Отец ребёнка: Глазунов Константин

Смерть
20.12.1987
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